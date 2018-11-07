Задержание полковника Генштаба ВСУ на взятке: прокуратура не исключила дел против генералов

По его словам, прокуратура сейчас готовит подозрение задержанному полковнику, начальнику управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск - заместителю начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

"Сегодня последнему будет объявлено о подозрении и завтра будут поданы ходатайства о применении к нему меры пресечения и об отстранении его от должности", - сказал он.

"Хочу отметить, что негласными следственными действиями ряд должностных лиц, те, которые выше по должностям, зафиксированны общения по поводу решения вопроса перевода военнослужащего в другую воинскую часть. В настоящее время материалы следственных действий еще не рассекречены, поэтому озвучить фамилии этих лиц на настоящее время невозможно", - сказал Гладий.

Он уточнил, что уже в рамках этого уголовного производства будет исследоваться и роль командования высшего уровня в совершении этого преступления.

В свою очередь военный прокурор Центрального региона Горигорий Рябенко отметил, что перевод из одной воинской части в другую не входил в должностные обязанности задержанного на взятке полковника.

"Безусловно, что в течение нескольких месяцев, во время которых он отрабатывал получение средств и хотел заработать таким образом дополнительные средства, он обращался к тем лицам, в том числе, с генеральскими званиями, которые имели такую ​​возможность. Ни фамилий, ни должностей мы сейчас не озвучиваем, потому что речь идет о первых часах расследования. Но о том, что речь идет о высокопоставленных лицах, это можно сказать", - пояснил военный прокурор Центрального региона.

Напомним, правоохранители задержали на получении 1 тыс. долл. начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

Как сообщал УНН, в военных комиссариатах Министерства обороны Украины наиболее распространено взяточничество по сравнению с другими структурными подразделениями ведомства.

Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что правоохранительные органы с 2014 года задержали 127 сотрудников военных комиссариатов за освобождение от призыва за взятки.