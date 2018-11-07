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Задержание полковника Генштаба ВСУ на взятке: прокуратура не исключила дел против генералов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Военная прокуратура Центрального региона не исключила привлечения к ответственности генералов Генштаба ВСУ в уголовном производстве по получению взятки начальником управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск - заместителем начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ за перевод военнослужащего в другую часть. Об этом сегодня сообщил на брифинге военный прокурор Киевского гарнизона Центрального региона Украины Евгений Гладий, передает УНН.

По его словам, прокуратура сейчас готовит подозрение задержанному полковнику, начальнику управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск - заместителю начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

"Сегодня последнему будет объявлено о подозрении и завтра будут поданы ходатайства о применении к нему меры пресечения и об отстранении его от должности", - сказал он.

"Хочу отметить, что негласными следственными действиями ряд должностных лиц, те, которые выше по должностям, зафиксированны общения по поводу решения вопроса перевода военнослужащего в другую воинскую часть. В настоящее время материалы следственных действий еще не рассекречены, поэтому озвучить фамилии этих лиц на настоящее время невозможно", - сказал Гладий.

Он уточнил, что уже в рамках этого уголовного производства будет исследоваться и роль командования высшего уровня в совершении этого преступления.

В свою очередь военный прокурор Центрального региона Горигорий Рябенко отметил, что перевод из одной воинской части в другую не входил в должностные обязанности задержанного на взятке полковника.

"Безусловно, что в течение нескольких месяцев, во время которых он отрабатывал получение средств и хотел заработать таким образом дополнительные средства, он обращался к тем лицам, в том числе, с генеральскими званиями, которые имели такую ​​возможность. Ни фамилий, ни должностей мы сейчас не озвучиваем, потому что речь идет о первых часах расследования. Но о том, что речь идет о высокопоставленных лицах, это можно сказать", - пояснил военный прокурор Центрального региона.

Напомним, правоохранители задержали на получении 1 тыс. долл. начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

Как сообщал УНН, в военных комиссариатах Министерства обороны Украины наиболее распространено взяточничество по сравнению с другими структурными подразделениями ведомства.

Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что правоохранительные органы с 2014 года задержали 127 сотрудников военных комиссариатов за освобождение от призыва за взятки.

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