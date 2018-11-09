"Криминальный авторитет" хотел за 5 тыс. долл. откупиться от СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Полтавской области задержан местный "криминальный авторитет" на предложении взятки сотруднику СБУ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов региона предложил оперуполномоченному областного управления СБУ 5 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, в такую сумму злоумышленник оценил содействие правоохранителя в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальное функционирование автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области и непринятие соответствующих мер правового реагирования. После получения противоправного предложения оперативник сразу обратился к внутренней безопасности СБУ.
"Правоохранители задержали "авторитета" в одном из населенных пунктов Полтавской области согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при попытке передачи очередной суммы обещанного "гонорара". В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 УК решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - отметили в СБУ.
Напомним, в Житомире на получении неправомерной выгоды в сумме две тысячи долларов США поймали прокурора.