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Валютні міняйли ошукали киянку на 45 тисяч доларів

Валютні міняйли ошукали киянку на 45 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Двом шахраям, які у фіктивному обміннику ошукали киянку на 45 тис. доларів США, оголошено про підозру. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН. 

“Київська місцева прокуратура № 2 оголосила підозру двом зловмисникам, які під виглядом обміну валюти, заволоділи грошовими коштами громадянки в сумі 45 тис. доларів США”, — йдеться у повідомленні.

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Правопорушники заздалегідь винайняли офісне приміщення на вул. Анни Ахматової, облаштоване двома входами, після чого розмістили в мережі Інтернет оголошення про обмін валют за курсом, що значно перевищував встановлений НБУ.

Потерпіла, знайшовши оголошення на сайті, зайшла до цього приміщення і намагалася обміняти 45 тис. доларів США. Отримавши від жінки грошові кошти, зловмисник, який виконував роль касира, через запасний вихід покинув приміщення разом з валютою.

На вулиці його чекав подільник, однак втекти зловмисникам не вдалось. Завдяки оперативному реагуванню правоохоронці затримали шахраїв “по гарячих слідах”.

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Наразі чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За клопотанням прокурора останнім обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у сумі 130 тис. гривень та 500 тис. гривень відповідно.

За вчинення шахрайства, групою осіб, в особливо великих розмірах зловмисникам загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 12 листопада у Києві упіймали шахрая з 50 тисячами євро у портфелі. Також 5 листопада в аеропорту Праги з фальшивими євро затримали народного депутата України від фракції Радикальної партії Андрія Лозового. Після перевірки інформації чеські правоохоронці відпустили парламентаря.

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