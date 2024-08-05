Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела против бывшего министра аграрной политики Николая Сольского, пишет УНН.

Такое решение ВАКС принял 30 июля. Следственный судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты и отменил обязанность "носить электронное средство контроля". Остальные обязанности возложенных на подозреваемого суд оставил без изменений.

Добавим

С Николая Сольского ВАКС также снял электронный браслет еще в середине мая.

По версии антикоррупционеров, восемь лет назад Сольский (когда был адвокатом) организовал схему, по которой земли НААН передали на приватизацию воинам АТО. Зато сторона защиты и сами АТОвцы утверждают, что приватизированная земля никогда не принадлежала НААН, а затем претензии НАБУ - ничтожны, а процедура приватизации законна.

Чтобы установить истину НАБУ необходимо доказать, что указанная земля действительно принадлежала НААН. Однако счет пока 0:2 в пользу Сольского. Первым весомым фактором стало решение Верховного суда Украины - судьи исследовали, что инкриминируемые Сольскому земли действительно никогда не принадлежали НААН.

Более того, это подтвердило и научно-правовое заключение экспертов. Экспертиза показала, что Сольский и другие подозреваемые НАБУ не могли завладеть землей Национальной аграрной академии, поскольку эта земля не принадлежала НААН.

Таким образом, главная интрига всего дела - смогут ли доказать детективы, что земля принадлежала НААН. Ведь, если НАБУ не докажет этот факт, тогда скорее всего дело развалится. Об этом может свидетельствовать и то, что детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали, и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.