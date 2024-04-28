В Запорожье снова прогремел взрыв

Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности: Зеленский рассказал, что оно предусматривает

Украина и США работают над двусторонним соглашением по безопасности, которое зафиксирует конкретные уровни вооруженной, финансовой, политической поддержки и совместного производства вооружений на этот год и следующие 10 лет.