В Запорожье снова прогремел взрыв
Киев • УНН
Еще один взрыв произошел в Запорожье. В регионе объявлена воздушная тревога.
Звук взрыва сегодня вечером снова слышали жители Запорожья, сообщает "Суспільне", передает УНН.
"В Запорожье слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении.
В Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Ранее в Воздушных Силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. В ВС ВСУ заявляли об угрозе применения авиационных средств поражения.
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