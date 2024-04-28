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У Запоріжжі знову пролунав вибух

У Запоріжжі знову пролунав вибух

Київ • УНН

 • 24747 перегляди

Ще один вибух стався в Запоріжжі. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Звук вибуху сьогодні увечері знову чули жителі Запоріжжя, повідомляє "Суспільне", передає УНН

"У Запоріжжі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

В Запорізькій області оголошена повітряна тривога. 

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. В ПС ЗСУ заявляли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

росіяни атакували промисловий обʼєкт у Запоріжжі - ОВА 28.04.24, 15:58 • 88648 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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