У Запоріжжі знову пролунав вибух
Київ • УНН
Ще один вибух стався в Запоріжжі. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Звук вибуху сьогодні увечері знову чули жителі Запоріжжя, повідомляє "Суспільне", передає УНН.
"У Запоріжжі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
В Запорізькій області оголошена повітряна тривога.
Раніше у Повітряних Силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. В ПС ЗСУ заявляли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
росіяни атакували промисловий обʼєкт у Запоріжжі - ОВА 28.04.24, 15:58 • 88648 переглядiв