росіяни атакували промисловий обʼєкт у Запоріжжі - ОВА
Київ • УНН
росіяни атакували промисловий об'єкт у Запоріжжі, обійшлося без жертв.
російські війська сьогодні поцілили в один з промислових обʼєктів Запоріжжя, обійшлось без постраждалих, повідомив у неділю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
О 13:37 Запоріжжя та область чули сильний вибух. Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих
Раніше УНН повідомляв, що 28 квітня у Запорізькій області пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги і загрози балістичних ракетних атак.