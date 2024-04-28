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росіяни атакували промисловий обʼєкт у Запоріжжі - ОВА

росіяни атакували промисловий обʼєкт у Запоріжжі - ОВА

Київ • УНН

 • 88648 перегляди

росіяни атакували промисловий об'єкт у Запоріжжі, обійшлося без жертв.

російські війська сьогодні поцілили в один з промислових обʼєктів Запоріжжя, обійшлось без постраждалих, повідомив у неділю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН

О 13:37 Запоріжжя та область чули сильний вибух. Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих

- написав Федоров у Telegram.

Раніше УНН повідомляв, що 28 квітня у Запорізькій області пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги і загрози балістичних ракетних атак.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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