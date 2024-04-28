россияне атаковали промышленный объект в Запорожье - ОВА

российские войска сегодня попали в один из промышленных объектов Запорожья, обошлось без пострадавших, сообщил в воскресенье председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

В 13:37 Запорожье и область слышали сильный взрыв. Россияне атаковали один из промышленных объектов города. Информация о разрушениях уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших - написал Федоров в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что 28 апреля в Запорожской области прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги и угрозы баллистических ракетных атак.