На Запоріжжі пролунав вибух на тлі повітряної тривоги - ОВА
Київ • УНН
У Запорізькій області України пролунав вибух, як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації, після оголошення повітряної тривоги і загрози балістичних ракетних атак.
Вибух пролунав у Запорізькій області на тлі повітряної тривоги, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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"Вибух у Запорізькій області", - повідомив Федоров у Telegram.
Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.
Федоров повідомляв про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.
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