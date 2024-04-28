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На Запоріжжі пролунав вибух на тлі повітряної тривоги - ОВА

На Запоріжжі пролунав вибух на тлі повітряної тривоги - ОВА

Київ • УНН

 • 18542 перегляди

У Запорізькій області України пролунав вибух, як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації, після оголошення повітряної тривоги і загрози балістичних ракетних атак.

Вибух пролунав у Запорізькій області на тлі повітряної тривоги, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

"Вибух у Запорізькій області", - повідомив Федоров у Telegram.

Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

Федоров повідомляв про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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