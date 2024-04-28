На Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - ОВА

ХАМАС опубликовал новое видео с заложниками, которых похитили еще в октябре прошлого года

ХАМАС обнародовал новое видео, на котором двое израильских заложников, Кит Сигел и Омри Миран, похищенные в октябре прошлого года, выступают под давлением боевиков с призывом освободить их с помощью соглашения об обмене пленными.