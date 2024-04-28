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На фронте произошло 88 боевых столкновений - Генштаб
Полярники показали, как прыгают киты в Антарктиде
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Оккупанты 335 раз ударили по Запорожской области
Российские оккупанты совершили 335 обстрелов Запорожской области, нанеся 129 ударов с БПЛА, 7 ударов из РСЗО и 199 артиллерийских обстрелов по 7 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.
Кулеба: Путин - политическое животное, которое чувствует страх
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал президента России Владимира Путина "политическим животным, которое испытывает страх" и призвал партнеров твердо верить в победу Украины и не показывать страх, поскольку Путин становится более агрессивным, когда чувствует его.
В Николаеве вражеские удары повредили объект инфраструктуры, отель и авто
В Николаевской области российские удары повредили объекты инфраструктуры, гостиницы, автомобили и вызвали пожар, но о жертвах не сообщается.
Еще плюс 1096 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 466 150 человек личного состава и 7279 танков.
В Воздушных Силах подтвердили уничтожение четырех "шахедов" и одного дрона неустановленного типа
Во время ночной атаки со стороны России Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили четыре беспилотника Shahed иранского производства и один неидентифицированный беспилотник.
На фронте произошло 88 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 88 боевых столкновений, во время которых противник нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, а также 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Полярники показали, как прыгают киты в Антарктиде
Полярные исследователи из Национального антарктического научного центра зафиксировали, как молодой горбатый кит выпрыгивает из воды в Антарктиде - поведение, известное как брейкинг, которое помогает китам избавляться от паразитов и общаться.
Ночью ПВО сбила пять вражеских беспилотников - Генштаб
Украинская система противовоздушной обороны сбила все 4 беспилотника "Шахид" и 5 неустановленных беспилотников, запущенных российскими войсками во время ночной атаки.
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 16 ударов по местам сосредоточения живой силы противника, а ракетные войска уничтожили 1 пункт управления и 2 радиолокационные станции противника.
Лубинец обвинил Красный Крест в подыгрывании российской агрессии
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвиняет Международную федерацию Красного Креста в поддержке российской агрессии из-за неспособности осудить действия Российского Красного Креста на оккупированных украинских территориях и его сотрудничество с субъектами, попавшими под санкции.