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Окупанти 335 разів ударили по Запорізькій області

Окупанти 335 разів ударили по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 39792 перегляди

Російські окупанти здійснили 335 обстрілів Запорізької області, завдавши 129 ударів з БПЛА, 7 ударів з РСЗВ та 199 артилерійських обстрілів по 7 населеним пунктам, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жодних жертв серед мирного населення.

Впродовж доби російські окупанти 335 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

 Зокрема

  • 129 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Верхню Терсу, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 7 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
  • 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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