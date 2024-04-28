Окупанти 335 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
Російські окупанти здійснили 335 обстрілів Запорізької області, завдавши 129 ударів з БПЛА, 7 ударів з РСЗВ та 199 артилерійських обстрілів по 7 населеним пунктам, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жодних жертв серед мирного населення.
Впродовж доби російські окупанти 335 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Зокрема
- 129 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Верхню Терсу, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 7 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
- 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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