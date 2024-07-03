В Запорожье был слышен взрыв, на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщила секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко, пишет УНН.

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"В городе слышали взрыв! Находитесь в безопасных местах!" - написала Харченко в Telegram.

Перед этим глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram предупреждал об угрозе "ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59 по Запорожской области".

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Днепра