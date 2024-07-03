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ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям
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Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров
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Активность СБУ приостановилась: нардеп о применении санкций к лицам, связанным с рф
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Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
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Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
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Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
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В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
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По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
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Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
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