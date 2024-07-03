У Запоріжжі було чути вибух на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
У Запоріжжі було чути вибух на тлі повітряної тривоги та попередження про можливі ракетні удари по регіону.
У Запоріжжі було чути вибух, на тлі повітряної тривоги у регіоні, повідомила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко, пише УНН.
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"У місті чули вибух! Перебувайте у безпечних місцях!" - написала Харченко у Telegram.
Перед цим голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram попереджав про загрозу "ударів авіаційними керованими ракетами Х-59 по Запорізькій області".
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