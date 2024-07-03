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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59343 перегляди

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У Запоріжжі було чути вибух на тлі повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 23301 перегляди

У Запоріжжі було чути вибух на тлі повітряної тривоги та попередження про можливі ракетні удари по регіону.

У Запоріжжі було чути вибух на тлі повітряної тривоги

У Запоріжжі було чути вибух, на тлі повітряної тривоги у регіоні, повідомила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко, пише УНН.

Деталі

"У місті чули вибух! Перебувайте у безпечних місцях!" - написала Харченко у Telegram.

Перед цим голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram попереджав про загрозу "ударів авіаційними керованими ракетами Х-59 по Запорізькій області".

Повітряні сили попередили про ракету в напрямку Дніпра03.07.24, 09:11 • 19700 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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