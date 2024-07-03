Повітряні сили попередили про ракету в напрямку Дніпра
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожу ракету в напрямку Дніпра.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожу ракету в напрямку Дніпра, пише УНН.
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"Ракета в напрямку Дніпра!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Перед цим ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль через Харківщину в напрямку Полтавської області.
А ще раніше - про групу ударних БпЛА у напрямку міста Дніпро із заходу.
В Дніпрі пролунали вибухи після повідомлень про групу БПЛА у напрямку міста03.07.24, 08:51 • 20126 переглядiв