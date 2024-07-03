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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59372 перегляди

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В Дніпрі пролунали вибухи після повідомлень про групу БПЛА у напрямку міста

Київ • УНН

 • 20126 перегляди

Вибухи сталися в Дніпрі після того, як Повітряні сили повідомили про групу ударних безпілотників, що прямували до міста із заходу.

В Дніпрі пролунали вибухи після повідомлень про групу БПЛА у напрямку міста

Вибухи пролунали у Дніпрі. У Повітряних силах попереджали про групу група ударних дронів  у напрямку міста із заходу, повідомляє УНН.

Деталі 

Як пише "Суспільне", у Дніпрі чутно вибухи. 

В Повітряних силах ЗСУ попереджали про  групу ударних БПЛА у напрямку міста із заходу. 

В низці областей оголошена повітряна тривога. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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Суспільне
Дніпро
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