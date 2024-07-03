В Дніпрі пролунали вибухи після повідомлень про групу БПЛА у напрямку міста
Київ • УНН
Вибухи сталися в Дніпрі після того, як Повітряні сили повідомили про групу ударних безпілотників, що прямували до міста із заходу.
Вибухи пролунали у Дніпрі. У Повітряних силах попереджали про групу група ударних дронів у напрямку міста із заходу, повідомляє УНН.
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Як пише "Суспільне", у Дніпрі чутно вибухи.
В Повітряних силах ЗСУ попереджали про групу ударних БПЛА у напрямку міста із заходу.
В низці областей оголошена повітряна тривога.