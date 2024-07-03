Взрывы прогремели в Днепре. В Воздушных силах предупреждали о группе группа ударных дронов в направлении города с запада, сообщает УНН.

Детали

Как пишет "Суспільне", в Днепре слышны взрывы.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о группе ударных БПЛА в направлении города с запада.

В ряде областей объявлена воздушная тревога.