Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Днепра

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Днепра, в ряде областей объявлена воздушная тревога, пишет УНН.

Детали

"Ракета на Днепр!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Перед этим в ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей.

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Ранее сегодня "Суспільне" сообщало, что в Днепре были слышны звуки взрывов.

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