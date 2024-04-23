В Днепровском районе утром сбили российский беспилотник-разведчик

Рада планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и не ключевые: детали

Парламент планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и неключевые, при этом ключевые объекты будут стратегически важными, а неключевые - такими, которые могут быть выведены из эксплуатации или ликвидированы.