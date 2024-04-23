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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  154767 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223377 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  398496 просмотра

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19 апреля 2024, 14:48  •  175362 просмотра

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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131659 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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18 апреля 2024, 06:06  •  403960 просмотра

ПВО сбила 15 из 16 российских беспилотников во время ночных атак

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 российских беспилотников во время атаки в ночь на 23 апреля 2024 года.

Война •   •  9897 просмотра
ПВО сбила 15 из 16 российских беспилотников во время ночных атак

За сутки рф нанесла 6 ракетных ударов, 77 авиационных атак, около 100 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 86 боевых столкновений, при этом рф нанесла 6 ракетных ударов, 77 авиаударов и около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  9729 просмотра
За сутки рф нанесла 6 ракетных ударов, 77 авиационных атак, около 100 залповых обстрелов

Крупные иностранные компании продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Несмотря на санкции, многие крупные иностранные компании, такие как Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez и Xiaomi, продолжают работать в рф, предоставляя ресурсы, которые могут помочь кремлю в военных действиях против Украины.

Война •   •  11104 просмотра
Крупные иностранные компании продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей

ЕС угрожает запретить платную функцию TikTok Lite из-за беспокойства относительно ее потенциального негативного влияния на психическое здоровье и безопасность детей.

Технологии •   •  10894 просмотра
ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей

23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

Во Всемирный день книги и авторского права ЮНЕСКО отмечает важность защиты литературных произведений и прав авторов. Первые законы об авторском праве появились еще в 18 веке.

УНН Lite •   •  16984 просмотра
23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

Все вражеские беспилотники, запущенные в сторону Киева с территории России, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений в столице пока не зафиксировано.

Война •   •  16672 просмотра
ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя

Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя и призывает Сенат прислать ему пакет законов о национальной безопасности для скорейшего подписания.

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Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя

КНДР провела ядерные учения, имитируя быструю контратаку

Северная Корея провела ядерные учения с применением реактивных систем залпового огня и системы управления ядерным оружием, чтобы продемонстрировать готовность своих ядерных сил к быстрой контратаке.

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КНДР провела ядерные учения, имитируя быструю контратаку

В Одессе вражеский обстрел повредил 14 квартир и 7 человек получили ранения, из них 2 детей

По меньшей мере 14 квартир были повреждены и 7 человек получили ранения в результате вражеского обстрела жилого района Одессы.

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В Одессе вражеский обстрел повредил 14 квартир и 7 человек получили ранения, из них 2 детей

Китай запускает масштабную программу стимулирования для развития отрасли электромобилей

Китай запускает масштабную программу стимулирования для поддержки развития отрасли электромобилей, продвижения энергоэффективного оборудования, а также стимулирования внутреннего потребления и инвестиций.

Экономика •   •  15994 просмотра
Китай запускает масштабную программу стимулирования для развития отрасли электромобилей