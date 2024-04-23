ПВО сбила 15 из 16 российских беспилотников во время ночных атак

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 15/16 вражеских БпЛА. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 23 апреля 2024 года российские оккупанты совершили атаку на Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области и 16 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым) и курской области.

В течение этой ночи защитниками неба было сбито 15 беспилотников в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.

В Киеве работает противовоздушная оборона