В Киеве работает противовоздушная оборона

В столице работает ПВО. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги - заявил Сергей Попко.

Напомним,

Ранее Воздушные Силы информировали о ракетных угрозах и запусках крылатых ракет с российских самолетов Ту-95МС.

В Киеве объявлена воздушная тревога