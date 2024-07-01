В Европе растет беспокойство относительно остроты ума Байдена и его президентских перспектив - FT
Киев • УНН
В европейских столицах растет беспокойство относительно остроты ума и физических ограничений Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Некоторые политики призывают демократов заменить его, как своего кандидата в президенты.
Беспокойство относительно перспектив Байдена начинают высказываться публично в столицах ЕС. Пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Официальные лица ЕС в Брюсселе, которые имели тесные отношения с администрацией Байдена, признают заметное ухудшение физического состояния президента США за последние четыре года. Несколько европейских дипломатов во время этого месячного саммита лидеров G7 в Италии отметили заметное недостаточное внимание Байдена и физические ограничения.
Появляются комментарии представителей политических партий европейских стран.
Михаэль Линк, Свободная демократическая партия (FDP):
Демократам придется решить на своем съезде в середине августа, действительно ли они собираются выдвинуть Джо Байдена
Линк отметил, что по итогам последнего времени, "иногда было трудно понять, что говорит Байден".
Норберт Реттген, депутат от правоцентристской партии ХДС и эксперт по внешней политике:
Демократы должны сейчас сменить своего кандидата
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский присоединился к хору голосов, намекая, что Байдену следует рассмотреть возможность снятия своей кандидатуры, чтобы избежать катастрофической передачи власти.
"Важно успеть на закат", - пошутил Сикорский.
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В Италии, где вице-премьер-министр Маттео Сальвини открыто заявляет о своей поддержке Трампа. В то же время другие члены правительства премьер-министра Джорджии Мелони были очень осторожными, избегая каких-либо публичных комментариев относительно дебатов или тревожных выступлений Байдена.
Но бывший премьер-министр Маттео Ренци, который сейчас является депутатом от центристской оппозиции, открыто призвал Байдена уйти в отставку и освободить место для альтернативного кандидата.
Как сенатор, вице-президент и президент, он с честью служил США, отметил Ренци.
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