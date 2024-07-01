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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Европе растет беспокойство относительно остроты ума Байдена и его президентских перспектив - FT

В Европе растет беспокойство относительно остроты ума Байдена и его президентских перспектив - FT

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 09:02  •  1316 просмотра

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В европейских столицах растет беспокойство относительно остроты ума и физических ограничений Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Некоторые политики призывают демократов заменить его, как своего кандидата в президенты.

Беспокойство относительно перспектив Байдена начинают высказываться публично в столицах ЕС. Пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Официальные лица ЕС в Брюсселе, которые имели тесные отношения с администрацией Байдена, признают заметное ухудшение физического состояния президента США за последние четыре года. Несколько европейских дипломатов во время этого месячного саммита лидеров G7 в Италии отметили заметное недостаточное внимание Байдена и физические ограничения.

Появляются комментарии представителей политических партий европейских стран.

Михаэль Линк, Свободная демократическая партия (FDP):

Демократам придется решить на своем съезде в середине августа, действительно ли они собираются выдвинуть Джо Байдена 

- сказал политик.
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Линк отметил, что по итогам последнего времени, "иногда было трудно понять, что говорит Байден".

Норберт Реттген, депутат от правоцентристской партии ХДС и эксперт по внешней политике:

Демократы должны сейчас сменить своего кандидата

- отметил парламентарий.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский присоединился к хору голосов, намекая, что Байдену следует рассмотреть возможность снятия своей кандидатуры, чтобы избежать катастрофической передачи власти.

"Важно успеть на закат", - пошутил Сикорский.

После неудачных дебатов с Трампом: большинство избирателей хотят замены Байдена как кандидата на выборах29 июня 2024, 07:33 • 22466 просмотров

В Италии, где вице-премьер-министр Маттео Сальвини открыто заявляет о своей поддержке Трампа. В то же время другие члены правительства премьер-министра Джорджии Мелони были очень осторожными, избегая каких-либо публичных комментариев относительно дебатов или тревожных выступлений Байдена.

Но бывший премьер-министр Маттео Ренци, который сейчас является депутатом от центристской оппозиции, открыто призвал Байдена уйти в отставку и освободить место для альтернативного кандидата.

Как сенатор, вице-президент и президент, он с честью служил США, отметил Ренци.

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Он не заслуживает бесславного конца... сменить лошадей - это обязанность каждого

- сообщил он в сети X.

"Байдена чрезмерно тренировали": провальные дебаты связывают с истощением президента США1 июля 2024, 06:59 • 7778 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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