У Європі зростає занепокоєння щодо гостроти розуму Байдена і його президентських перспектив – FT
Київ • УНН
У європейських столицях зростає занепокоєння щодо гостроти розуму та фізичних обмежень Джо Байдена після його невдалого виступу на дебатах з Дональдом Трампом. Деякі політики закликають демократів замінити його, як свого кандидата в президенти.
Занепокоєння щодо перспектив Байдена починають висловлюватися публічно в столицях ЄС. Пише УНН із посиланням на Financial Times.
Деталі
Офіційні особи ЄС у Брюсселі, які мали тісні стосунки з адміністрацією Байдена, визнають помітне погіршення фізичного стану президента США за останні чотири роки. Кілька європейських дипломатів під час цьогомісячного саміту лідерів G7 в Італії відзначили помітну недостатню увагу Байдена і фізичні обмеження.
З’являються коментарі представників політичних партій європейських країн.
Міхаель Лінк, Вільна демократична партія (FDP):
Демократам доведеться вирішити на своєму з’їзді в середині серпня, чи справді вони збираються висунути Джо Байдена
Лінк зазначив, що за підсумками останнього часу, "інколи було важко зрозуміти, що говорить Байден".
Норберт Реттген, депутат від правоцентристської партії ХДС і експерт із зовнішньої політики:
Демократи мають зараз змінити свого кандидата
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський приєднався до хору голосів, натякаючи, що Байдену слід розглянути можливість зняття своєї кандидатури, щоб уникнути катастрофічної передачі влади.
"Важливо встигнути на захід сонця", - пожартував Сікорський.
Після невдалих дебатів з Трампом: більшість виборців хочуть заміни Байдена як кандидата на виборах 29.06.24, 10:33 • 24237 переглядiв
В Італії, де віце-прем’єр-міністр Маттео Сальвіні відкрито заявляє про свою підтримку Трампа. Водночас інші члени уряду прем’єр-міністра Джорджії Мелоні були дуже обережними, уникаючи будь-яких публічних коментарів щодо дебатів або тривожних виступів Байдена.
Але колишній прем’єр-міністр Маттео Ренці, який нині є депутатом від центристської опозиції, відкрито закликав Байдена піти у відставку та звільнити місце для альтернативного кандидата.
Як сенатор, віце-президент і президент, він з честю служив США, зазначив Ренці.
Він не заслуговує на безславний кінець... змінити коней - це обов'язок кожного
"Байдена надмірно тренували": провальні дебати пов’язують із виснаженням президента США01.07.24, 09:59 • 15601 перегляд