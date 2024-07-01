"Байдена надмірно тренували": провальні дебати пов’язують із виснаженням президента США

Дебати президента Джо Байдена з Дональдом Трампом завершилися невдало для представника демократів після низки рішень його найстарших радників, вважають критики. Пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

81-річний Байден не зміг досягти кращого результату під час дебатів з кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом у зв’язку з низкою причин, на які вказують критики. Зокрема Байден не мав достатньо відпочинку перед дебатами, водночас радники під час тривалих підготовчих сесій "насипали Байдена деталями".

Я вважаю, що його надмірно тренували, надмірно практикували. І я вважаю, що [старша помічниця] Аніта Данн... помістила його в місце, яке було сприятливим для Трампа, а не для нього - сказав Джон Морган, адвокат з Флориди і головний фандрайзер Байдена.

"Моє єдине прохання було переконатися, що він відпочив перед дебатами, але він був виснажений. Він був нездоровий", - сказала одна людина, яка розповіла, що вони зверталися до головних помічників Байдена за кілька днів до дебатів, але безрезультатно.

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Контекст

Дебатну стратегію Байдена схвалила голова кампанії Джен О’Меллі Діллон, яка допомогла йому перемогти у 2020 році та була призначена в січні для стимулювання нерівномірної кампанії переобрання. Також цю стратегію підтримав давній помічник Байдена та колишній стратег кампанії Барака Обами.

Радники склали суворий календар підготовки до дебатів. Було залучено найближче оточення президента, деякі з яких десятиліттями були близькі до Байдена: Рон Клейн, його перший керівник апарату Білого дому, Данн, колишній радник Білого дому та давній радник Майк Донілон, а також близько десятка інших політичних і політичних експертів.

Помічники Білого дому вірили, що Байден вступає в дебати з найціннішим політичним активом: імпульсом, вітром у спину.

Також зазначається, що Байден літав до Франції, назад до Сполучених Штатів, Італії та на Західне узбережжя, серед інших подорожей, протягом 14 днів, а потім взяв лише кілька днів, щоб відпочити у своєму будинку відпочинку в Рехобот-Біч, штат Делавер.

За шість днів до дебатів Байден і його помічники оселилися в Кемп-Девіді, де Байден був ізольований. Було зрозуміло, що Байдену потрібно багато чого досягти, більше, ніж його опонентові.

Трамп міг би просто поскаржитися на нинішню адміністрацію, а Байдену знадобилися б факти і кілька дотепів під рукою - пише Reuters.

Під час тривалих підготовчих сесій були проведені імітаційні дебати.

Наразі критики кажуть, що підготовка мала бути зосереджена на більш широкому баченні, яке він повинен нададти країні. Водночас Байден не мав достатньо відпочинку перед дебатами.

Результатом, як кажуть критики, став кандидат Байден у найгіршому стані: з тьмяним обличчям, волоссям, що розкидалося на комірі, і хриплим голосом.

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