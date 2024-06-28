США запросили арабських та ізраїльських міністрів на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні - FT

Сполучені Штати запросили міністрів закордонних справ Ізраїлю та кількох арабських країн на саміт НАТО, який пройде у Вашингтоні наступного місяця, і тим самим посилили напруженість у зв'язку з війною в Секторі Газа. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Зазначається, що ювілейний 75-й саміт надає президенту США Джо Байдену можливість продемонструвати свою політику зміцнення міжнародних партнерств і альянсів Вашингтона. Але він також висвітлить те, що багато дипломатів вважають протиріччями в позиції Вашингтона щодо України та війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

І хоча країни-члени НАТО одностайні в підтримці України в її боротьбі з росією, багато членів і партнерів Альянсу глибоко розділилися в думках щодо війни Ізраїля з ХАМАСом у Газі. Зазвичай НАТО запрошує на свої щорічні збори принаймні частину своїх партнерів, але на ювілейний саміт США запросили міністрів закордонних справ з 31 країни, які мають партнерські відносини з Альянсом, в тому числі з Японії, Австралії й Південної Кореї, частково намагаючись уникнути можливої напруженості через запрошення Ізраїлю.

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Серед запрошених арабських країн — Єгипет, Йорданія, Катар, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн.

Видання зауважує, що міністри закордонних справ країн-партнерів не братимуть участі в офіційних засіданнях НАТО, а будуть присутні на заходах на полях саміту, таких як вечеря з нагоди 75-ї річниці Альянсу.

Аналітики вважають, що залучення до саміту деяких арабських країн та Ізраїля - це спосіб для США проілюструвати свою цінність як держави-організатора і переваги багатосторонніх альянсів.

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