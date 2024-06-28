США запросили арабських та ізраїльських міністрів на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні - FT

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60695 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147920 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 143062 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120529 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131661 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84484 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92749 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98621 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89627 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219936 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
46%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19128 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18784 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41937 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

11:54 • 15350 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20766 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 143058 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219935 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370182 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305894 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10344 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30535 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27482 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120526 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32577 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

США запросили арабських та ізраїльських міністрів на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні - FT

Київ • УНН

 • 15278 перегляди

США запросили міністрів закордонних справ Ізраїлю і кількох арабських країн на майбутній саміт НАТО у Вашингтоні, і тим самим посилили напруженість, оскільки країни мають різні позиції щодо війни в Газі.

США запросили арабських та ізраїльських міністрів на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні - FT

Сполучені Штати запросили міністрів закордонних справ Ізраїлю та кількох арабських країн на саміт НАТО, який пройде у Вашингтоні наступного місяця, і тим самим посилили напруженість у зв'язку з війною в Секторі Газа. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ювілейний 75-й саміт надає президенту США Джо Байдену можливість продемонструвати свою політику зміцнення міжнародних партнерств і альянсів Вашингтона. Але він також висвітлить те, що багато дипломатів вважають протиріччями в позиції Вашингтона щодо України та війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

І хоча країни-члени НАТО одностайні в підтримці України в її боротьбі з росією, багато членів і партнерів Альянсу глибоко розділилися в думках щодо війни Ізраїля з ХАМАСом у Газі. Зазвичай НАТО запрошує на свої щорічні збори принаймні частину своїх партнерів, але на ювілейний саміт США запросили міністрів закордонних справ з 31 країни, які мають партнерські відносини з Альянсом, в тому числі з Японії, Австралії й Південної Кореї, частково намагаючись уникнути можливої напруженості через запрошення Ізраїлю.

Столтенберг про саміт НАТО: впевнений, що він продемонструє сильну підтримку України13.06.24, 20:56 • 24044 перегляди

Серед запрошених арабських країн — Єгипет, Йорданія, Катар, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн.

Видання зауважує, що міністри закордонних справ країн-партнерів не братимуть участі в офіційних засіданнях НАТО, а будуть присутні на заходах на полях саміту, таких як вечеря з нагоди 75-ї річниці Альянсу.

Аналітики вважають, що залучення до саміту деяких арабських країн та Ізраїля - це спосіб для США проілюструвати свою цінність як держави-організатора і переваги багатосторонніх альянсів.

Стефанішина про рішення, які готуються на саміт НАТО: будуть сильним сигналом рф07.06.24, 14:00 • 16201 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67