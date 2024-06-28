Соединенные Штаты пригласили министров иностранных дел Израиля и нескольких арабских стран на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в следующем месяце, и тем самым усилили напряженность в связи с войной в Секторе Газа. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Отмечается, что юбилейный 75-й саммит предоставляет президенту США Джо Байдену возможность продемонстрировать свою политику укрепления международных партнерств и альянсов Вашингтона. Но он также осветит то, что многие дипломаты считают противоречиями в позиции Вашингтона по Украине и войне между Израилем и ХАМАСом.

И хотя страны-члены НАТО единодушны в поддержке Украины в ее борьбе с Россией, многие члены и партнеры Альянса глубоко разделились во мнениях относительно войны Израиля с ХАМАСом в Газе. Обычно НАТО приглашает на свое ежегодное собрание по крайней мере часть своих партнеров, но на юбилейный саммит США пригласили министров иностранных дел из 31 страны, которые имеют партнерские отношения с Альянсом, в том числе из Японии, Австралии и Южной Кореи, частично пытаясь избежать возможной напряженности из-за приглашения Израиля.

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Среди приглашенных арабских стран - Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

Издание отмечает, что министры иностранных дел стран-партнеров не будут участвовать в официальных заседаниях НАТО, а будут присутствовать на мероприятиях на полях саммита, таких как ужин по случаю 75-й годовщины Альянса.

Аналитики считают, что привлечение к саммиту некоторых арабских стран и Израиля - это способ для США проиллюстрировать свою ценность как государства-организатора и преимущества многосторонних альянсов.

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