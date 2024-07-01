Киев • УНН
Плохое выступление Байдена на дебатах объясняется тем, что его советники чрезмерно готовили его к дебатам с чрезмерным количеством деталей, в результате чего он истощился и не смог представить более широкое видение страны.
Дебаты президента Джо Байдена с Дональдом Трампом завершились неудачно для представителя демократов после ряда решений его старейших советников, считают критики. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
81-летний Байден не смог достичь лучшего результата во время дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом в связи с рядом причин, на которые указывают критики. В частности Байден не имел достаточно отдыха перед дебатами, в то же время советники во время длительных подготовительных сессий "насыпали Байдена деталями".
Я считаю, что его чрезмерно тренировали, чрезмерно практиковали. И я считаю, что [старшая помощница] Анита Данн... поместила его в место, которое было благоприятным для Трампа, а не для него
"Моя единственная просьба была убедиться, что он отдохнул перед дебатами, но он был истощен. Он был нездоров", - сказал один человек, который рассказал, что они обращались к главным помощникам Байдена за несколько дней до дебатов, но безрезультатно.
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Контекст
Дебатную стратегию Байдена одобрила глава кампании Джен О'Мэлли Диллон, которая помогла ему победить в 2020 году и была назначена в январе для стимулирования неравномерной кампании переизбрания. Также эту стратегию поддержал давний помощник Байдена и бывший стратег кампании Барака Обамы.
Советники составили строгий календарь подготовки к дебатам. Было привлечено ближайшее окружение президента, некоторые из которых десятилетиями были близки к Байдену: Рон Клейн, его первый руководитель аппарата Белого дома, Данн, бывший советник Белого дома и давний советник Майк Донилон, а также около десятка других политических и политических экспертов.
Помощники Белого дома верили, что Байден вступает в дебаты с самым ценным политическим активом: импульсом, ветром в спину.
Также отмечается, что Байден летал во Францию, обратно в Соединенные Штаты, Италию и на Западное побережье, среди других путешествий, в течение 14 дней, а затем взял лишь несколько дней, чтобы отдохнуть в своем доме отдыха в Рехобот-Бич, штат Делавэр.
За шесть дней до дебатов Байден и его помощники поселились в Кэмп-Дэвиде, где Байден был изолирован. Было понятно, что Байдену нужно многого достичь, больше, чем его оппоненту.
Трамп мог бы просто пожаловаться на нынешнюю администрацию, а Байдену понадобились бы факты и несколько острот под рукой
Во время длительных подготовительных сессий были проведены имитационные дебаты.
Сейчас критики говорят, что подготовка должна была быть сосредоточена на более широком видении, которое он должен предоставить стране. В то же время Байден не имел достаточно отдыха перед дебатами.
Результатом, как говорят критики, стал кандидат Байден в наихудшем состоянии: с тусклым лицом, разбросанными на воротнике волосами и хриплым голосом.
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