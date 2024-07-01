Дебаты президента Джо Байдена с Дональдом Трампом завершились неудачно для представителя демократов после ряда решений его старейших советников, считают критики. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

81-летний Байден не смог достичь лучшего результата во время дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом в связи с рядом причин, на которые указывают критики. В частности Байден не имел достаточно отдыха перед дебатами, в то же время советники во время длительных подготовительных сессий "насыпали Байдена деталями".

Я считаю, что его чрезмерно тренировали, чрезмерно практиковали. И я считаю, что [старшая помощница] Анита Данн... поместила его в место, которое было благоприятным для Трампа, а не для него - сказал Джон Морган, адвокат из Флориды и главный фандрайзер Байдена.

"Моя единственная просьба была убедиться, что он отдохнул перед дебатами, но он был истощен. Он был нездоров", - сказал один человек, который рассказал, что они обращались к главным помощникам Байдена за несколько дней до дебатов, но безрезультатно.

США пригласили арабских и израильских министров на юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне - FT

Контекст

Дебатную стратегию Байдена одобрила глава кампании Джен О'Мэлли Диллон, которая помогла ему победить в 2020 году и была назначена в январе для стимулирования неравномерной кампании переизбрания. Также эту стратегию поддержал давний помощник Байдена и бывший стратег кампании Барака Обамы.

Советники составили строгий календарь подготовки к дебатам. Было привлечено ближайшее окружение президента, некоторые из которых десятилетиями были близки к Байдену: Рон Клейн, его первый руководитель аппарата Белого дома, Данн, бывший советник Белого дома и давний советник Майк Донилон, а также около десятка других политических и политических экспертов.

Помощники Белого дома верили, что Байден вступает в дебаты с самым ценным политическим активом: импульсом, ветром в спину.

Также отмечается, что Байден летал во Францию, обратно в Соединенные Штаты, Италию и на Западное побережье, среди других путешествий, в течение 14 дней, а затем взял лишь несколько дней, чтобы отдохнуть в своем доме отдыха в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

За шесть дней до дебатов Байден и его помощники поселились в Кэмп-Дэвиде, где Байден был изолирован. Было понятно, что Байдену нужно многого достичь, больше, чем его оппоненту.

Трамп мог бы просто пожаловаться на нынешнюю администрацию, а Байдену понадобились бы факты и несколько острот под рукой - пишет Reuters.

Во время длительных подготовительных сессий были проведены имитационные дебаты.

Сейчас критики говорят, что подготовка должна была быть сосредоточена на более широком видении, которое он должен предоставить стране. В то же время Байден не имел достаточно отдыха перед дебатами.

Результатом, как говорят критики, стал кандидат Байден в наихудшем состоянии: с тусклым лицом, разбросанными на воротнике волосами и хриплым голосом.

Байден не выбывает из гонки после дебатов, заявляет представитель предвыборной кампании президента США