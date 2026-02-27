В Еврокомиссии прокомментировали временную защиту для украинских мужчин призывного возраста

$43.210.03
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 15467 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 19232 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 28916 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 46383 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 42479 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37670 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32269 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52247 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22929 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Популярные новости
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине27 февраля, 05:43 • 14383 просмотра
Стандарт безбарьерного языка появится в Украине - Зеленская27 февраля, 06:53 • 6360 просмотра
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ10:09 • 5466 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела11:04 • 4482 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 10449 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 1682 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 3198 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 10560 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 15467 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 19232 просмотра
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 19097 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 49815 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 59380 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 61603 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 63338 просмотра
В Еврокомиссии прокомментировали временную защиту для украинских мужчин призывного возраста

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Временная защита для украинцев в ЕС действует до марта следующего года, сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Он не в курсе дебатов относительно мужчин призывного возраста, ссылаясь на действующие правила.

В Еврокомиссии прокомментировали временную защиту для украинских мужчин призывного возраста

Временная защита для украинцев в ЕС действует до марта следующего года, напомнил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, комментируя обсуждения относительно временной защиты украинских мужчин призывного возраста на европейском уровне на брифинге в Брюсселе в пятницу, пишет УНН.

Что я могу сказать, так это то, что временная защита - это то, что мы решили на уровне ЕС, на уровне 27 государств-членов, то есть до следующего года, марта. Действующие правила действуют, и вот что я могу сказать на данный момент

- ответил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт на вопрос, ведутся ли на европейском уровне обсуждения временной защиты украинских мужчин призывного возраста.

В то же время он заявил, что "не в курсе дебатов в Люксембурге", реагируя на ремарку, что "правительство Люксембурга подняло вопрос временной защиты для украинских мужчин, сказав, что на европейском уровне продолжаются дебаты относительно того, что с этим делать, поскольку они находятся в призывном возрасте, и украинские власти также подняли этот вопрос".

Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину: Чернышов назвал главное условие24.12.24, 15:35 • 40848 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Европейская комиссия
Брюссель
Люксембург