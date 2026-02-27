В Еврокомиссии прокомментировали временную защиту для украинских мужчин призывного возраста
Киев • УНН
Временная защита для украинцев в ЕС действует до марта следующего года, сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Он не в курсе дебатов относительно мужчин призывного возраста, ссылаясь на действующие правила.
Временная защита для украинцев в ЕС действует до марта следующего года, напомнил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, комментируя обсуждения относительно временной защиты украинских мужчин призывного возраста на европейском уровне на брифинге в Брюсселе в пятницу, пишет УНН.
Что я могу сказать, так это то, что временная защита - это то, что мы решили на уровне ЕС, на уровне 27 государств-членов, то есть до следующего года, марта. Действующие правила действуют, и вот что я могу сказать на данный момент
В то же время он заявил, что "не в курсе дебатов в Люксембурге", реагируя на ремарку, что "правительство Люксембурга подняло вопрос временной защиты для украинских мужчин, сказав, что на европейском уровне продолжаются дебаты относительно того, что с этим делать, поскольку они находятся в призывном возрасте, и украинские власти также подняли этот вопрос".
