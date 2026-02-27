У Єврокомісії прокоментували тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку

$43.210.03
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 15450 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 19212 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 28902 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 46369 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 42470 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 37665 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32265 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52244 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22927 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні27 лютого, 05:43 • 14382 перегляди
Стандарт безбар'єрної мови з'явиться в Україні - Зеленська27 лютого, 06:53 • 6358 перегляди
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ10:09 • 5464 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла11:04 • 4482 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 10448 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 1672 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 3186 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 10551 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 15450 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами10:21 • 19212 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Словаччина
Угорщина
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 21848 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 19093 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 49814 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 59378 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 61600 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
The Times

У Єврокомісії прокоментували тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня наступного року, повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт. Він не в курсі дебатів щодо чоловіків призовного віку, посилаючись на чинні правила.

У Єврокомісії прокоментували тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку

Тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня наступного року, нагадав речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, коментуючи обговорення щодо тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку на європейському рівні на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю, пише УНН.

Що я можу сказати, так це те, що тимчасовий захист - це те, що ми вирішили на рівні ЄС на рівні 27 держав-членів, тобто до наступного року, березня. Чинні правила діють, і ось що я можу сказати на цей момент

- відповів речник Європейської комісії Маркус Ламмерт на запитання, чи ведеться на європейському рівні обговорення тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку.

Водночас він заявив, що "не в курсі дебатів у Люксембурзі", реагуючи на ремарку, що "уряд Люксембургу порушив питання тимчасового захисту для українських чоловіків, сказавши, що на європейському рівні тривають дебати щодо того, що з цим робити, оскільки вони перебувають у призовному віці, і українська влада також порушила це питання".

Половина чоловіків призовного віку готові повернутися до України: Чернишов назвав головну умову24.12.24, 15:35 • 40846 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоСвітНаші за кордоном
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейська комісія
Брюссель
Люксембург