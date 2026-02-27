У Єврокомісії прокоментували тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку
Тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня наступного року, повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт. Він не в курсі дебатів щодо чоловіків призовного віку, посилаючись на чинні правила.
Що я можу сказати, так це те, що тимчасовий захист - це те, що ми вирішили на рівні ЄС на рівні 27 держав-членів, тобто до наступного року, березня. Чинні правила діють, і ось що я можу сказати на цей момент
Водночас він заявив, що "не в курсі дебатів у Люксембурзі", реагуючи на ремарку, що "уряд Люксембургу порушив питання тимчасового захисту для українських чоловіків, сказавши, що на європейському рівні тривають дебати щодо того, що з цим робити, оскільки вони перебувають у призовному віці, і українська влада також порушила це питання".
