Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину: Чернышов назвал главное условие
Киев • УНН
50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до окончания войны при решении вопроса бронирования. "Хабы единства" будут помогать с документами и трудоустройством.
Половина мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за рубежом, готовы вернуться в Украину без завершения войны при условии решения вопроса бронирования. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, пишет УНН.
Детали
По словам Чернышова, половина мужчин позывного возраста уже готовы вернуться в Украину, даже не дожидаясь окончания боевых действий.
"50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так - как оно есть",- заявил Алексей Чернышов.
Также, он отметил, что в будущих "Хабах единства" (Unity Hub) за рубежом должны заниматься решением вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами, а также предоставлять услуги по трудоустройству в Украине.
Напомним
Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра - министра национального единства. Новое министерство будет заниматься возвращением украинцев и противодействием российским влияниям за рубежом.