В ЕС отложили до вечера решение о продлении либерализации торговли с Украиной - СМИ

Решение по вопросу продолжения либерализации торговли с Украиной в ЕС отложили до вечера, после утреннего раунда переговоров между послами стран блока. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром (были) первые дебаты между послами ЕС относительно торговых мер (ATM) для Украины. Будет продление, но вопрос в том, сколько исключений будет сделано и какие ориентиры по годам. Решение сегодня вечером", - написал Йозвяк в X.

Немецкое издание n-tv, в свою очередь, отметило, что переговоры в Брюсселе относительно запланированных ограничений на беспошлинный импорт украинской сельскохозяйственной продукции "продолжают быть жесткими".

"Бельгийское председательство представляет новое компромиссное предложение странам ЕС сегодня утром, запланированное голосование откладывается на вечер", - также отметило издание.

Как сообщается, основной спор - о возможных ограничениях импорта пшеницы, чего требуют, в частности, Франция и Польша.

Издание указывает, что участники переговоров от Европарламента и 27 стран ЕС на прошлой неделе фактически уже договорились о продлении либерализации торговли для Украины, которая действует с 2022 года, также соглашение предусматривает защитные механизмы для определенных продуктов. Кроме яиц, птицы и сахара, также подпадают овес, кукуруза и мед, указывает издание.

Послы ЕС сегодня в третий раз попытаются одобрить продление либерализации торговли с Украиной

Напомним

31 января Европейская комиссия предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для смягчения возможного влияния этого на фермеров в ЕС.

В Европарламенте дали первое добро на беспошлинный доступ в ЕС украинских товаров еще на год, но с правом на ограничения, 7 марта.

19 марта в ЕС состоялся триалог по вопросу о продлении автономных торговых мер для Украины.

Однако, 20 марта послы ЕС не смогли одобрить продление мер по либерализации торговли для Украины, должны были обсудить этот вопрос на своей очередной встрече через неделю.

Справочно

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включающее Зону углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года. Сразу после начала российской агрессивной войны против Украины ЕС ввел в июне 2022 года автономные торговые меры, которые позволяют беспошлинный доступ для всех украинских товаров на рынок ЕС. Эти меры были продлены на один год в июне 2023 года и заканчиваются 5 июня 2024 года.