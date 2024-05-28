В Воздушных силах предупредили о БпЛА в направлении на Кривой Рог и Николаев

Движение вражеских БпЛА в направлении Кривого Рога Днепропетровской области и Николаева зафиксировали в Воздушных силах ВСУ, сообщает УНН.

"Кривой Рог - ударный БпЛА в направлении города с юго-востока!", - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

Позже в Воздушных силах добавили: "БпЛА на Николаевщине курсом на Николаев".

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