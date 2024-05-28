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МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 55565 перегляди

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28 березня, 20:29 • 70827 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112477 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 136254 перегляди

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28 березня, 16:27 • 139136 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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У Повітряних силах попередили про БпЛА у напрямку на Кривий Ріг та Миколаїв

У Повітряних силах попередили про БпЛА у напрямку на Кривий Ріг та Миколаїв

Київ • УНН

 • 22802 перегляди

Ворожі БПЛА зафіксували Повітряні сили у напрямку Кривого Рогу та Миколаєва.

Рух ворожих БпЛА у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області та Миколаєва зафіксували у Повітряних силах ЗСУ, повідомляє УНН

"Кривий Ріг - ударний БпЛА у напрямку міста з південного сходу!", -  йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram. 

Пізніше у Повітряних силах додали: ""БпЛА на Миколаївщині курсом на Миколаїв".

Повітряні Сили знищили за ніч три ворожі дрони у трьох областях28.05.24, 07:23 • 36074 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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