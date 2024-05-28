У Повітряних силах попередили про БпЛА у напрямку на Кривий Ріг та Миколаїв
Київ • УНН
Ворожі БПЛА зафіксували Повітряні сили у напрямку Кривого Рогу та Миколаєва.
Рух ворожих БпЛА у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області та Миколаєва зафіксували у Повітряних силах ЗСУ, повідомляє УНН.
"Кривий Ріг - ударний БпЛА у напрямку міста з південного сходу!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Пізніше у Повітряних силах додали: ""БпЛА на Миколаївщині курсом на Миколаїв".
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