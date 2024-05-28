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Повітряні Сили знищили за ніч три ворожі дрони у трьох областях

Повітряні Сили знищили за ніч три ворожі дрони у трьох областях

Київ • УНН

 • 36074 перегляди

Українські сили протиповітряної оборони знищили три ворожі безпілотники "шахед", запущені з Приморсько-Ахтарського району Росії в ніч на 28 травня.

Упродовж ночі 28 травня сили ППО України знищили три "шахеди". Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що уночі 28 травня противник атакував трьома ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ у росії.

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія завдали 16 ударів по ворогу – Генштаб26.05.24, 23:50 • 25202 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
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