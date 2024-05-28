Повітряні Сили знищили за ніч три ворожі дрони у трьох областях
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони знищили три ворожі безпілотники "шахед", запущені з Приморсько-Ахтарського району Росії в ніч на 28 травня.
Упродовж ночі 28 травня сили ППО України знищили три "шахеди". Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що уночі 28 травня противник атакував трьома ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ у росії.
Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Повітряні сили та ракетні війська і артилерія завдали 16 ударів по ворогу – Генштаб26.05.24, 23:50 • 25202 перегляди