Повітряні сили та ракетні війська і артилерія завдали 16 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
Українські війська відбили численні російські атаки на багатьох напрямках, вступивши у 95 бойових зіткнень, а Повітряні сили, ракетні війська та артилерія завдали 16 ударів по скупченнях противника.
Від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження живої сили окупантів. Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні 26 травня, передає УНН.
Деталі
Протягом доби російські окупанти завдали по території України чотири ракетних ударів із застосуванням 14 ракет та 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе. Здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.
На Куп’янському напрямку противник 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована.
На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися вперед. Триває бій в районі Тернів.
На Краматорському напрямку атаку противника відбито біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована нашими підрозділами.
На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації.
На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.
Біля Андріївки триває бойове зіткнення – Генштаб26.05.24, 14:58 • 30784 перегляди