Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  125092 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  145532 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  145776 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  160970 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  140952 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125394 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116569 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  108020 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101863 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  300706 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  336328 просмотра

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб

Украинские войска отбили многочисленные российские атаки на многих направлениях, вступив в 95 боевых столкновений, а Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по скоплениям противника.

Война •   •  3792 просмотра
Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб

Мужчина с ножом напал на людей в метро во французском Лионе

Мужчина с ножом напал на нескольких человек в лионском метро и ранил их, прежде чем был задержан полицией.

Здоровье •   •  4428 просмотра
Мужчина с ножом напал на людей в метро во французском Лионе

Враг обстрелял Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области: три человека погибли

В воскресенье, 26 мая, российские войска обстреляли Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области, в результате чего погибли три человека, еще двое получили ранения.

Война •   •  6300 просмотра
Враг обстрелял Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области: три человека погибли

Вражеские войска обстреляли 10 громад Сумщины дронами, артиллерией и минометами

Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Сумской области из беспилотников, артиллерии и минометов, вызвав 127 взрывов.

Общество •   •  8318 просмотра
Вражеские войска обстреляли 10 громад Сумщины дронами, артиллерией и минометами

NYT: Россия проводит в Европе диверсионную кампанию по срыву поставок вооружения Украине

Россия проводит диверсионную кампанию по всей Европе, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, совершая поджоги и вербуя местных жителей для нападений, с целью замедлить военную помощь Киеву.

Война •   •  11609 просмотра
NYT: Россия проводит в Европе диверсионную кампанию по срыву поставок вооружения Украине

Reuters: США будут участвовать в Саммите мира

Соединенные Штаты примут участие в Саммите мира в Швейцарии, который начнется 15 июня и имеет целью объединить мировое мнение о том, как остановить российско-украинскую войну, но пока остается неопределенным, на каком уровне будут представлены США.

Война •   •  13991 просмотра
Reuters: США будут участвовать в Саммите мира

Леса Лиманщины ежедневно уничтожаются из-за обстрелов со стороны врага

Вражеские обстрелы вызвали лесные пожары в Лиманском районе, пожарные часами тушили пламя на площади 58 гектаров под вражеским огнем.

Общество •   •  14938 просмотра
Леса Лиманщины ежедневно уничтожаются из-за обстрелов со стороны врага

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранен мужчина

В результате обстрела российскими военными Михайловки на Херсонщине 80-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Война •   •  14407 просмотра
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранен мужчина

В Молдове партии договорились приближать вступление страны в ЕС

Проевропейские партии Молдовы подписали пакт, призванный ускорить вступление страны в Европейский Союз и способствовать верховенству права и социальной сплоченности вокруг цели интеграции в ЕС.

Общество •   •  16649 просмотра
В Молдове партии договорились приближать вступление страны в ЕС

В Харькове завтра День траура по погибшим в результате удара рф

27 мая в Харькове День траура в память о 14 погибших в результате российского ракетного удара по гипермаркету.

Общество •   •  14684 просмотра
В Харькове завтра День траура по погибшим в результате удара рф