Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб

С начала суток произошло 95 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а на отдельных направлениях - сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций. За эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке 26 мая, передает УНН.

Детали

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных ударов с применением 14 ракет и 46 авиаударов 69-ю КАБами, применили 311 дронов-камикадзе. Осуществили более 2600 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Отбито 10 атак в районах сел Липцы и Терновая, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Ситуация контролируемая. Потерь позиций не допущено.

На Купянском направлении противник 22 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в частности в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Грековка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении было отбито три попытки противника продвинуться вперед. Продолжается бой в районе Тернов.

На Краматорском направлении атака противника отбита возле Ивановки. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино - продолжаются четыре атаки. Также идут бои возле Сокола и Уманского. Всего на направлении произошло 31 боевое столкновение. На отдельных участках враг имел частичный успех. Наши защитники принимают активные меры для стабилизации ситуации.

На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.

Возле Андреевки продолжается боестолкновение - Генштаб