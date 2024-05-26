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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возле Андреевки продолжается боестолкновение - Генштаб

Возле Андреевки продолжается боестолкновение - Генштаб

Киев  •  УНН

26 мая 2024, 11:58  •  6391 просмотра

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Боевые действия продолжаются вблизи Андреевки, а на Краматорском направлении российские оккупанты совершили две попытки наступления, но были отбиты.

российские оккупанты дважды попытались атаковать на Краматорском направлении - возле Ивановского и Андреевки. В районе последнего боевое столкновение продолжается. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Так, Генштаб информирует о ситуации по состоянию на 13:00 26 мая.

Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении - возле Ивановского и Андреевки. В районе последнего боевое столкновение продолжается. Враг активно задействует на направлении авиацию - произошло четыре авиаудара по районам Дружбы, Часового Яра и Северного

- говорится в сообщении.

Сообщается, что на Северском направлении продолжается бой неподалеку Белогоровки. Оккупанты били неуправляемыми авиаракетами в район Спирного.

«Четыре  раза с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям на Кураховском направлении - в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Все атаки отражены нашими воинами", - отмечается в сообщении.

Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:-

  • На Времовском направлении враг применил восемь НАРов по району Старомайорского.
  •   Безуспешными были три атаки оккупантов - возле того же Старомайорского и в районе Раздельного.
  • На Ореховском направлении оккупанты ударили почти тремя десятками неуправляемых авиаракет в район Лобкового и проводили одно штурмовое действие в сторону Малой Токмачки. Захватчики получили достойный отпор и отошли.-
  • На Приднепровском направлении количество боевых столкновений возросло до трех. 
  • Восемь КАБов российские террористы сбросили в районы Берислава, Высокого, Тягинки и Великанского.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Под огнем артиллерии россиян находились 10 приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей. Среди них - Порозок, Рясное, Мирополье и Поповка

- говорится в сообщении.

Самая высокая на сегодня интенсивность атак рф на Покровском направлении - Генштаб26 мая 2024, 11:07 • 9519 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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