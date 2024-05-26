Возле Андреевки продолжается боестолкновение - Генштаб

российские оккупанты дважды попытались атаковать на Краматорском направлении - возле Ивановского и Андреевки. В районе последнего боевое столкновение продолжается. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Так, Генштаб информирует о ситуации по состоянию на 13:00 26 мая.

Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении - возле Ивановского и Андреевки. В районе последнего боевое столкновение продолжается. Враг активно задействует на направлении авиацию - произошло четыре авиаудара по районам Дружбы, Часового Яра и Северного - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Северском направлении продолжается бой неподалеку Белогоровки. Оккупанты били неуправляемыми авиаракетами в район Спирного.

«Четыре раза с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям на Кураховском направлении - в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Все атаки отражены нашими воинами", - отмечается в сообщении.

Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:-

На Времовском направлении враг применил восемь НАРов по району Старомайорского.

Безуспешными были три атаки оккупантов - возле того же Старомайорского и в районе Раздельного.



На Ореховском направлении оккупанты ударили почти тремя десятками неуправляемых авиаракет в район Лобкового и проводили одно штурмовое действие в сторону Малой Токмачки. Захватчики получили достойный отпор и отошли.-



На Приднепровском направлении количество боевых столкновений возросло до трех.



Восемь КАБов российские террористы сбросили в районы Берислава, Высокого, Тягинки и Великанского.



На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Под огнем артиллерии россиян находились 10 приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей. Среди них - Порозок, Рясное, Мирополье и Поповка - говорится в сообщении.

Самая высокая на сегодня интенсивность атак рф на Покровском направлении - Генштаб