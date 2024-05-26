Біля Андріївки триває бойове зіткнення – Генштаб
Київ • УНН
Бойові дії тривають поблизу Андріївки, а на Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві спроби наступу, але були відбиті.
російські окупанти двічі спробували атакувати на Краматорському напрямку - біля Іванівського та Андріївки. У районі останнього бойове зіткнення триває. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 13:00 26 травня.
Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку - біля Іванівського та Андріївки. У районі останнього бойове зіткнення триває. Ворог активно задіює на напрямку авіацію – відбулося чотири авіаудари по районах Дружби, Часового Яру і Північного
Повідомляється, що на Сіверському напрямку триває бій неподалік Білогорівки. Окупанти били некерованими авіаракетами в район Спірного.
"Чотири рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку - в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Всі атаки відбито нашими воїнами", - зазначається в повідомленні.
Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:·
- На Времівському напрямку ворог застосував вісім НАРів по району Старомайорського.
- Безуспішними були три атаки окупантів – біля того ж Старомайорського і в районі Роздільного.
- На Оріхівському напрямку окупанти вдарили майже трьома десятками некерованих авіаракет у район Лобкового та проводили одну штурмову дію у бік Малої Токмачки. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.·
- На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох.
- Вісім КАБів російські терористи скинули у райони Берислава, Високого, Тягинки і Велетенського.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.
Під вогнем артилерії росіян перебували 10 прикордонних населених пунктів Чернігівської і Сумської областей. Серед них – Порозок, Рясне, Миропілля та Попівка
Найвища на сьогодні інтенсивність атак рф на Покровському напрямку – Генштаб26.05.24, 14:07 • 22906 переглядiв