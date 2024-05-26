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Біля Андріївки триває бойове зіткнення – Генштаб

Біля Андріївки триває бойове зіткнення – Генштаб

Київ • УНН

 • 30784 перегляди

Бойові дії тривають поблизу Андріївки, а на Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві спроби наступу, але були відбиті.

російські окупанти двічі спробували атакувати на Краматорському напрямку - біля Іванівського та Андріївки. У районі останнього бойове зіткнення триває. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 13:00 26 травня.

Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку - біля Іванівського та Андріївки. У районі останнього бойове зіткнення триває. Ворог активно задіює на напрямку авіацію – відбулося чотири авіаудари по районах Дружби, Часового Яру і Північного

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Сіверському напрямку триває бій неподалік Білогорівки. Окупанти били некерованими авіаракетами в район Спірного.

"Чотири  рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку - в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Всі атаки відбито нашими воїнами", - зазначається в повідомленні.

Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:·

  • На Времівському напрямку ворог застосував вісім НАРів по району Старомайорського.
  •   Безуспішними були три атаки окупантів – біля того ж Старомайорського і в районі Роздільного.
  • На Оріхівському напрямку окупанти вдарили майже трьома десятками некерованих авіаракет у район Лобкового та проводили одну штурмову дію у бік Малої Токмачки. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.·
  • На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. 
  • Вісім КАБів російські терористи скинули у райони Берислава, Високого, Тягинки і Велетенського.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Під вогнем артилерії росіян перебували 10 прикордонних населених пунктів Чернігівської і Сумської областей. Серед них – Порозок, Рясне, Миропілля та Попівка

- йдеться в повідомленні.

Найвища на сьогодні інтенсивність атак рф на Покровському напрямку – Генштаб26.05.24, 14:07 • 22906 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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