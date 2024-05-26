Найвища на сьогодні інтенсивність атак рф на Покровському напрямку – Генштаб

На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак рф – загалом вже 24 рази окупанти намагалися покращити тактичне положення. Також підвищена активність противника спостерігається на Харківщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 13:00 26 травня.

З початку доби найбільше ворог атакував на Покровському напрямку. Також підвищена активність противника спостерігається на Харківщині. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку

Повідомляється, що на даний час з початку доби загальна кількість бойових зіткнень - 57.

На Харківському напрямку російські окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів були відкинуті назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Українські воїни продовжують відбивати по одній атаці противника в районах Вовчанська та Липців. По цих же населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого, ворог завдав у сумі вісім авіаударів – скинув майже два десятки керованих авіабомб

Зазначається, що на Куп’янському напрямку сьогодні ворог 10 разів намагався просунутись уперед неподалік Синьківки, Новоєгорівки і Невського. Сім атак відбито, бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак ворога – загалом вже 24 рази російські окупанти намагалися покращити тактичне положення. На цей час відбуваються пʼять бойових зіткнень біля Новоолександрівки і Яснобродівки, ще по одному – в районах Калинового, Сокола і Уманського