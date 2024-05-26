рф продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій
Київ • УНН
Російські війська продовжують спроби прориву з району села Лук'янець на Харківському напрямку, але українські сили оборони відбили загрозу прориву і забезпечили міцну оборону, бої тривають.
На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Разом з тим, росіяни продовжують спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 10:00 26 травня.
На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи-
Повідомляється, що російський агресор тричі намагався штурмувати позиції українських військ.
Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас, наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони
За уточненою інформацією, вчора ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.
На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована
На Лиманському напрямку наші воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського. Втрати ворога уточнюються.
Окупанти "застрягли" на дорозі в Липцях й "пов’язли" повністю у Вовчанську - Волошин26.05.24, 11:41 • 54806 переглядiв