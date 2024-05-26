рф продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы - продолжается бой

На Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отбита, обеспечена устойчивая оборона. Вместе с тем, россияне продолжают попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы - продолжается бой.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Так, Генштаб информирует о ситуации по состоянию на 10:00 26 мая.

На Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отбита, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности, эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения- - говорится в сообщении.

Сообщается, что российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции украинских войск.

Силы обороны отбили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая. Вместе с тем, враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы - продолжается бой. В то же время, наши подразделения продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны - информирует Генштаб.

По уточненной информации, вчера враг потерял на Харьковском направлении 179 человек живой силы. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.

На Купянском направлении с начала суток происходили шесть боевых столкновений. Одна атака отбита. В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Ситуация контролируется - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении наши воины дали жесткий отпор попытке российских захватчиков продвинуться в сторону Невского. Потери врага уточняются.

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