рф продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы - продолжается бой

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Российские войска продолжают попытки прорыва из района села Лукьянец на Харьковском направлении, но украинские силы обороны отбили угрозу прорыва и обеспечили прочную оборону, бои продолжаются.
Оккупанты "застряли" на дороге в Липцах и "повязали" полностью в Волчанске - Волошин
По словам Назара Волошина, пресс-секретаря воинской части "Хортица", россияне "застряли" на дороге в Липцах и "увязли" в Волчанске, в то время как украинские военные оттесняют их из этих районов.
Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек
В Харьковской области 11 117 человек были эвакуированы из Чугуева, Харьковского и Богодуховского районов из-за продолжающихся российских атак и обстрелов в этом регионе.
россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш
Россияне вынуждены накапливать ракеты и планировать удары по Украине из-за отсутствия последовательности в своих массированных атаках, заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Илья Евлаш.
На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области нашли взрывное устройство
На подстанции облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство, для обезвреживания которого понадобилось вмешательство полиции и взрывотехников.
В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты
В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Более 80 000 демонстрантов в Тель-Авиве обвинили его в неготовности к атаке ХАМАСа и требовали отставки, досрочных выборов и освобождения заложников.
«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф
россия готовится к попытке наступления и собирает войска в 90 километрах к северо-западу от Харькова вблизи украинской границы, заявил президент Зеленский.
Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Саммит мира своим персональным участием
Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Мирный саммит своим личным лидерством и участием, призывая к глобальным усилиям, направленным на достижение настоящего мира, а не паузы между ударами.
Удар по Эпицентру в Харькове: установлены личности трех погибших
В результате российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове погибли 12 человек, 16 пропали без вести, 43 получили ранения; 3 жертвы уже идентифицированы.
Риши Сунак обещает вернуть военную службу для 18-летних в Британии
Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, объявил о планах возобновить обязательную национальную службу для 18-летних, обязав их служить в армии в течение 12 месяцев или выполнять гражданские обязанности в выходные дни.