Оккупанты "застряли" на дороге в Липцах и "повязали" полностью в Волчанске - Волошин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  127088 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  129611 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  153532 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  138044 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  124670 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116196 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107812 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101699 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  99230 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  209203 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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24 мая 2024, 06:14  •  209203 просмотра
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24 мая 2024, 06:00  •  201454 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  278524 просмотра
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Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  314801 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  410480 просмотра

Оккупанты "застряли" на дороге в Липцах и "повязали" полностью в Волчанске - Волошин

По словам Назара Волошина, пресс-секретаря воинской части "Хортица", россияне "застряли" на дороге в Липцах и "увязли" в Волчанске, в то время как украинские военные оттесняют их из этих районов.

Война •   •  9635 просмотра
Оккупанты "застряли" на дороге в Липцах и "повязали" полностью в Волчанске - Волошин

Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек

В Харьковской области 11 117 человек были эвакуированы из Чугуева, Харьковского и Богодуховского районов из-за продолжающихся российских атак и обстрелов в этом регионе.

Общество •   •  9239 просмотра
Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек

россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш

Россияне вынуждены накапливать ракеты и планировать удары по Украине из-за отсутствия последовательности в своих массированных атаках, заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Илья Евлаш.

Война •   •  11182 просмотра
россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш

На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области нашли взрывное устройство

На подстанции облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство, для обезвреживания которого понадобилось вмешательство полиции и взрывотехников.

Общество •   •  10386 просмотра
На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области нашли взрывное устройство

В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Более 80 000 демонстрантов в Тель-Авиве обвинили его в неготовности к атаке ХАМАСа и требовали отставки, досрочных выборов и освобождения заложников.

Новости Мира •   •  16236 просмотра
В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

россия готовится к попытке наступления и собирает войска в 90 километрах к северо-западу от Харькова вблизи украинской границы, заявил президент Зеленский.

Война •   •  18848 просмотра
«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Саммит мира своим персональным участием

Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Мирный саммит своим личным лидерством и участием, призывая к глобальным усилиям, направленным на достижение настоящего мира, а не паузы между ударами.

Война •   •  19232 просмотра
Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Саммит мира своим персональным участием

Удар по Эпицентру в Харькове: установлены личности трех погибших

В результате российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове погибли 12 человек, 16 пропали без вести, 43 получили ранения; 3 жертвы уже идентифицированы.

Общество •   •  18355 просмотра
Удар по Эпицентру в Харькове: установлены личности трех погибших

Риши Сунак обещает вернуть военную службу для 18-летних в Британии

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, объявил о планах возобновить обязательную национальную службу для 18-летних, обязав их служить в армии в течение 12 месяцев или выполнять гражданские обязанности в выходные дни.

Новости Мира •   •  17165 просмотра
Риши Сунак обещает вернуть военную службу для 18-летних в Британии

Два "кинжала", которые запускала рф на Львовщину не заходили - ОВА

Ночной ракетно-авиационный удар России по Украине закончился без последствий для Львовской области, поскольку крылатые ракеты и ударные беспилотники были сбиты над другими регионами.

Общество •   •  19331 просмотра
Два "кинжала", которые запускала рф на Львовщину не заходили - ОВА