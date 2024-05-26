Оккупанты "застряли" на дороге в Липцах и "повязали" полностью в Волчанске - Волошин

россияне не оставляют попыток давить на Волчанск и Липцы и благодаря действиям Сил обороны вражеские войска «застряли» на дороге в Липцах, «повязли» полностью в Волчанске и украинские военные их оттуда оттесняют.

Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На Харьковщине Силы обороны остановили врага на направлении Стрелечья-Глубокое и успешно выбивают его, как раз с тех позиций. Противник имел определенный успех на направлениях Волчанском и Стрелечья-Глубокое. Противник пытается насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны в полной мере перехватить инициативу тактическую на поле боя - рассказал Волошин.

По его словам, враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских подразделений возле Липцов, Волчанска, Тихого и Старицы.

За вчера на том направлении было осуществлено 13 боевых столкновений вражеских. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Нескучное и Старица. Штурмовые действия были также отражены в районе Липцов без успеха для врага. Противник не оставляет попыток давить на Волчанск и Липцы и благодаря действиям наших Сил обороны вражеские войска застряли как говорят на дороге в Липцах, «повязали» полностью в Волчанске и Силы обороны их как раз оттуда оттесняют - сказал Волошин.

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, - Генштаб