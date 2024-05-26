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Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, - Генштаб
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны: 110 боевых столкновений, 5 ракетных обстрелов, 34 авиаудара и 381 беспилотник-камикадзе, которые применил враг, тогда как украинские войска продолжают решительно противостоять попыткам России продвинуться вперед.
Госдепартамент США прокомментировал военные учения Китая в Тайваньском проливе
Китай провел военные учения вокруг Тайваня, имитируя нападения и высадку на корабли после инаугурации нового президента Тайваня Лай Цинцзю, что заставило Государственный департамент США выразить «глубокую обеспокоенность» и призвать Пекин действовать сдержанно для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.
В результате вражеских обстрелов на Херсонщине ранены три женщины
Три женщины были ранены в результате российского обстрела в селе Камышаны Херсонской области, получив ранения от минно-взрывных травм до черепно-мозговых травм и контузий.
Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей
Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных Россией.
Задержаны двое подозреваемых по делу о смертельном лесном пожаре в Чили
Двое подозреваемых, среди которых бывший работник лесного хозяйства и пожарный, были задержаны по обвинению в причинении смертоносного лесного пожара в чилийском регионе Вальпараисо в феврале, который унес жизни более 100 человек.
Количество пострадавших в результате удара по центру Харькова возросло до 20
Двадцать человек, в том числе 14-летний мальчик, 11 мужчин и 8 женщин, получили ранения в результате российского ракетного обстрела центра Харькова 25 мая.
Греция заявила, что закроет путь в ЕС Северной Македонии: в чем причина
Премьер-министр Греции Мицотакис предупредил новое руководство Северной Македонии, что Афины заблокируют ее путь к членству в ЕС, если она не выполнит соглашение 2018 года об изменении названия страны на Северную Македонию.
В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе
Три человека были ранены в результате атаки беспилотника-камикадзе на Никополь в Днепропетровской области, 66-летний мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
США рассматривают введение санкций против зарубежных банков, работающих в России
США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против иностранных банков, работающих в России, из-за растущих рисков, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Количество погибших из-за удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до шести
Шесть человек погибли и 40 получили ранения в результате российского ракетного удара по строительному гипермаркету в Харькове, 16 до сих пор считаются пропавшими без вести.