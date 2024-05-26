Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, - Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, сообщает Генштаб ВСУ. Наши воины продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения захватчиками планов наступления. Об этом сообщил Гнштаб ВСУ в вечерней сводке по состоянию на 23 часа 25 мая, передает УНН.

Детали

С начала суток произошло 110 боевых столкновений, враг нанес по территории Украины пять ракетных (с применением восьми ракет) и 34 авиационных удара (49 КАБами), применил 381 дрон-камикадзе. Также враг совершил 2433 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении сегодня произошло 13 боевых столкновений. Оккупанты наносили ракетные удары и били управляемыми авиабомбами по Харькову. В общем, враг нанес по гражданской инфраструктуре и жилым массивам три ракетных удара с применением шести ракет. Российские террористы, в частности, ударили ракетой по парку культуры и отдыха. Осуществили два сброса КАБов по строительному гипермаркету, в результате этого возник пожар здания. В результате террористических действий агрессора пострадало мирное население. К большому сожалению есть погибшие, раненые и пропавшие без вести гражданские люди.

В настоящее время на Харьковском направлении еще продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Нескучное и Старица.

Предварительно, потери противника с начала суток на этом направлении составили 100 человек. Уничтожен один танк, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники. Еще одна артиллерийская система и один автомобиль были повреждены.

На Купянском направлении количество боевых столкновений составило 14. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка. Вблизи Мясожаровки, Дружелюбовки и Невского еще продолжаются бои. Кроме того, Силы обороны здесь провели активные действия, имели успех.

Предварительно, общие потери противника в течение суток на этом направлении составили 47 человек. Уничтожено одну вражескую МТЛБ, две единицы автомобильной техники, станцию наблюдения «Муром-П» и два склада боеприпасов, а также повреждены два танка и одна боевая машина пехоты.

На Лиманском направлении подразделения Сил обороны отбили пять атак российских оккупантов в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

На Северском направлении количество штурмовых действий противника к вечеру возросло до 13. Напряженная ситуация остается в районе Белогоровки, где враг пытается вклиниться в нашу оборону. В то же время украинскими защитниками проведен ряд мероприятий по усилению оборонительных позиций.

На Краматорском направлении российский агрессор 12 раз атаковал подразделения Сил обороны в направлении Часового Яра, Ивановского и Клищеевки. Успеха не имел. В настоящее время продолжается бой в районе Андреевки. Ситуация контролируется.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации с применением КАБов, агрессор совершил 23 штурмовых действия и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии соприкосновения. В районе Новоалександровки продолжаются интенсивные бои. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

Предыдущие потери противника на этом направлении составили почти 200 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен один вражеский самолет Су-25, три БМП и три БТР. В то же время, повреждения получили три танка оккупантов, один БТР, два миномета и три единицы автомобильной техники.

В начале суток напряженная ситуация также была на Кураховском направлении. На данный момент здесь насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Водяное. Силы обороны принимают неотложные меры по стабилизации обстановки и сдерживанию преобладающего врага.

Предварительные потери противника на этом направлении составили: почти 90 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено одну БМП, одну МТЛБ и три единицы автомобильной техники. Также поврежден один танк.

На Времовском направлении противник совершил одну безуспешную попытку прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского. Успеха не имел.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал и потерпел неудачу в районах Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты безуспешно пытались девять раз оттеснить наши подразделения от Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели, потерь наших позиций не допущено.

Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения.

Враг наиболее активен на Покровском направлении, на фронте уже 44 боестолкновения - Генштаб