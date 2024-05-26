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Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони, – Генштаб

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони, – Генштаб

Київ • УНН

 • 29314 перегляди

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони: 110 бойових зіткнень, 5 ракетних обстрілів, 34 авіаудари та 381 безпілотник-камікадзе, які застосував ворог, тоді як українські війська продовжують рішуче протистояти спробам Росії просунутися вперед.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.  Наші воїни продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання загарбниками планів наступу. Про це повідомив Гнштаб ЗСУ у вечірньому зведенні стаоим на 23 годину 25 травня, передає УНН.  

Деталі 

Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, ворог завдав по території України п’ять ракетних (із застосуванням восьми ракет) та 34 авіаційні удари (49 КАБами), застосував 381 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 2433 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося 13 бойових зіткнень. Окупанти наносили ракетні удари та били керованими авіабомбами по Харкову. Загалом, ворог наніс по цивільній інфраструктурі та житлових масивах три ракетні удари із застосуванням шести ракет. Російські терористи, зокрема, вдарили ракетою по парку культури та відпочинку. Здійснили два скиди КАБів по будівельному гіпермаркету, внаслідок цього виникла пожежа будівлі. У результаті терористичних дій агресора постраждало мирне населення. На превеликий жаль є загиблі, поранені та зниклі безвісти цивільні люди. 

На цей час на Харківському напрямку ще тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця.

Попередньо, втрати противника з початку доби на цьому напрямку склали 100 осіб. Знищено один танк, дві артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки. Ще одну артилерійську систему та один автомобіль було пошкоджено. 

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка. Поблизу М’ясожарівки, Дружелюбівки та Невського ще тривають бої. Крім того, Сили оборони тут провели активні дії, мали успіх.

Попередньо, загальні втрати противника протягом доби на цьому напрямку склали 47 осіб. Знищено одну ворожу МТЛБ, дві одиниці автомобільної техніки, станцію спостереження "Муром-П" та два склади боєприпасів, а також пошкоджено два танки та одну бойову машину піхоти. 

На Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак російських окупантів в районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу.   Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій противники надвечір зросла до 13. Напружена ситуація залишається в районі Білогорівки, де ворог намагається вклинитися в нашу оборону. Водночас українськими захисниками проведено ряд заходів щодо посилення оборонних позицій.

На Краматорському напрямку російський агресор 12 разів атакував підрозділи Сил оборони в напрямку Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Успіху не мав.  На даний час триває бій в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут впродовж дня, подекуди за підтримки авіації із застосуванням КАБів,  агресор здійснив 23 штурмових дії та намагався  наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення. В районі Новоолександрівки тривають інтенсивні бої. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один ворожий літак Су-25, три БМП та три БТР. Водночас, пошкоджень зазнали три танки окупантів, один БТР, два міномети та три одиниці автомобільної техніки. 

Спочатку доби напружена ситуація також була на Курахівському напрямку. На цей час тут нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Сили оборони вживають невідкладних заходів щодо стабілізації обстановки та стримування ворога, що переважає.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: майже 90 окупантів вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, одну МТЛБ та три одиниці автомобільної техніки. Також пошкоджено один танк. 

На Времівському напрямку противник здійснив одну  безуспішну спробу прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського. Успіху не мав.

На Оріхівському напрямку противник  тричі атакував і зазнав невдачі в районах Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти безуспішно намагалися дев’ять разів відтіснити наші підрозділи від Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.

Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.

Ворог найбільш активний на Покровському напрямку, на фронті вже 44 боєзіткнення - Генштаб25.05.24, 15:14 • 27578 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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