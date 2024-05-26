Окупанти "застрягли" на дорозі в Липцях й "пов’язли" повністю у Вовчанську - Волошин

росіяни не полишають спроб тиснути на Вовчанськ та Липці й завдяки діям Сил оборони ворожі війська "застрягли" на дорозі в Липцях, "пов’язли" повністю у Вовчанську й українські військові їх з відти відтісняють.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке й успішно вибивають його, як раз з тих позицій. Противник мав певний успіх на напрямках Вовчанському та Стрілеча-Глибоке. Противник намагається насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони повною мірою перехопити ініціативу тактичну на полі бою

За його словами, ворог не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці.

За вчора на тому напрямку було здійснено 13 бойових зіткнень ворожих. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Нескучне та Стариця. Штурмові дії було також відбито в районі Липців без успіху для ворога. Противник не полишає спроб тиснути на Вовчанськ та Липців й завдяки діям наших Сил оборони ворожі війська застрягли як кажуть на дорозі в Липцях, "пов’язли" повністю у Вовчанську й Сили оборони їх як раз звідти відтісняють