Самая высокая на сегодня интенсивность атак рф на Покровском направлении - Генштаб

На Покровском направлении самая высокая на сегодня интенсивность атак рф - всего уже 24 раза оккупанты пытались улучшить тактическое положение. Также повышенная активность противника наблюдается на Харьковщине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Так, Генштаб информирует о ситуации по состоянию на 13:00 26 мая.

С начала суток больше всего враг атаковал на Покровском направлении. Также повышенная активность противника наблюдается на Харьковщине. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время с начала суток общее количество боевых столкновений - 57.

На Харьковском направлении российские оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий. Шесть раз были отброшены назад вблизи населенных пунктов Терновая и Липцы. Украинские воины продолжают отражать по одной атаке противника в районах Волчанска и Липцов. По этим же населенным пунктам, а также по районам Нескучного, Зеленого и Глубокого, враг нанес в сумме восемь авиаударов - сбросил почти два десятка управляемых авиабомб - информирует Генштаб.

Отмечается, что на Купянском направлении сегодня враг 10 раз пытался продвинуться вперед неподалеку Синьковки, Новоегоровки и Невского. Семь атак отбиты, боевые действия продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении самая высокая на сегодня интенсивность атак врага - всего уже 24 раза российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение. В настоящее время происходят пять боевых столкновений возле Новоалександровки и Яснобродовки, еще по одному - в районах Калинового, Сокола и Уманского - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее Генштаб сообщал, что рф продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы.