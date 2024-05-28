Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

Сегодня, 28 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня действий по охране женского здоровья. Именно 28 мая 1987 года в Коста-Рике состоялось Международное совещание по теме репродуктивного здоровья женщин.