ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 04:23  •  624 просмотра

Read in English

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника "шахед", запущенные из Приморско-Ахтарского района России в ночь на 28 мая.

В течение ночи 28 мая силы ПВО Украины уничтожили три "шахеды". Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью 28 мая противник атаковал тремя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск в России.

Вражеские беспилотники были сбиты подразделениями Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб26 мая 2024, 20:50 • 22308 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

АнонсыВойна
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
cherkasyЧеркассы
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  92284 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  112859 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  102963 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  101351 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  70526 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  78732 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  76437 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  72332 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
  •  124889 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  126822 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Новости по теме
Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

  •  624 просмотра
В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

  •  2034 просмотра
Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

  •  4254 просмотра
Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса

Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса

  •  6389 просмотра
Папа Римский выругался на заседании епископов

Папа Римский выругался на заседании епископов

  •  7620 просмотра
28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

  •  6196 просмотра
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

  •  11181 просмотра
Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс

Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс

  •  12016 просмотра
В США умер крымский журналист и фотограф Андрей Канищев

В США умер крымский журналист и фотограф Андрей Канищев

  •  10816 просмотра
Китай готовит армаду паромов для вторжения на Тайвань, - The Telegraph

Китай готовит армаду паромов для вторжения на Тайвань, - The Telegraph

  •  13281 просмотра

Популярные

В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов

В Минобороны Украины дали разъяснения относительно французских инструкторов

  •  20061 просмотра
Кулеба провел разговор с главой МИД Филиппин

Кулеба провел разговор с главой МИД Филиппин

  •  20287 просмотра
До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

До семи тысяч в месяц: на Тульском оружейном заводе начали производить артиллерийские боеприпасы

  •  22009 просмотра
В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

В оккупированном Луганске прогремели взрывы: что известно

  •  25410 просмотра
Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

  •  40211 просмотра

Публикации

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  112859 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  126731 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

  •  124889 просмотра
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

  •  126822 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

26 мая 2024, 10:37  •  185339 просмотра

Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника "шахед", запущенные из Приморско-Ахтарского района России в ночь на 28 мая.

Анонсы •   •  624 просмотра
Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

За минувшие сутки российские войска 303 раза атаковали Запорожскую область, нанеся удары с воздуха, беспилотников, РСЗО и артиллерии по 8 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

Общество •   •  2034 просмотра
В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

Латвия планирует инвестировать 20 миллионов евро в 2024 году на поддержку коалиции беспилотников в Украине и усиление собственной армии беспилотников.

Война •   •  4254 просмотра
Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса

Кабинет Министров Украины запретил все формы рекламы азартных игр до вступления в силу закона о борьбе с лудоманией.

Общество •   •  6389 просмотра
Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса

Папа Римский выругался на заседании епископов

Папа Франциск употребил ненормативную лексику для обозначения гомосексуализма во время частной встречи с епископами, на которой обсуждался вопрос допуска открытых геев к обучению в духовных семинариях.

Общество •   •  7620 просмотра
Папа Римский выругался на заседании епископов

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

Сегодня, 28 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня действий по охране женского здоровья. Именно 28 мая 1987 года в Коста-Рике состоялось Международное совещание по теме репродуктивного здоровья женщин.

УНН Lite •   •  6196 просмотра
28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран еще больше увеличил свои запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, оказывая давление на международное сообщество с целью снятия экономических санкций.

Экономика •   •  11181 просмотра
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс

Израильский авиаудар по палаточному городку в Рафахе в Газе унес жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс.

Война •   •  12016 просмотра
Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс

В США умер крымский журналист и фотограф Андрей Канищев

Крымский журналист и фотограф Андрей Канищев, который писал для «Крым. Реалии» и вел радиопрограмму „Вкусно с Андреем Канищевым“, умер от тяжелой болезни 25 мая 2024 года в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Общество •   •  10816 просмотра
В США умер крымский журналист и фотограф Андрей Канищев

Китай готовит армаду паромов для вторжения на Тайвань, - The Telegraph

Китай готує цивільні пороми і судна для можливого вторгнення на Тайвань на тлі посилення тиску на острівну державу через брак військових десантних кораблів.

Война •   •  13281 просмотра
Китай готовит армаду паромов для вторжения на Тайвань, - The Telegraph