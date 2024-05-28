Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника "шахед", запущенные из Приморско-Ахтарского района России в ночь на 28 мая.
В течение ночи 28 мая силы ПВО Украины уничтожили три "шахеды". Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью 28 мая противник атаковал тремя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск в России.
Вражеские беспилотники были сбиты подразделениями Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.
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