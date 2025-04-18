В ВМС ВСУ сообщили о ситуации с вражескими кораблями в Черном море

Ни одного вражеского корабля не зафиксировано в Черном и Азовском морях. Зато в Средиземном море три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 18.04.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли не зафиксированы. В акватории Средиземного моря дежурят ракетоносители с "Калибрами" на борту.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет - говорится в заметке ВМС ВСУ.

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