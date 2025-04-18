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В ВМС ВСУ сообщили о ситуации с вражескими кораблями в Черном море

Киев • УНН

 • 748 просмотра

В акваториях Черного и Азовского морей по состоянию на 18 апреля 2025 года не зафиксировано ни одного вражеского корабля. В Средиземном море дежурят три российских ракетоносителя с крылатыми ракетами "Калибр".

В ВМС ВСУ сообщили о ситуации с вражескими кораблями в Черном море

Ни одного вражеского корабля не зафиксировано в Черном и Азовском морях. Зато в Средиземном море три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 18.04.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли не зафиксированы. В акватории Средиземного моря дежурят ракетоносители с "Калибрами" на борту.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах россии проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 6 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 1 судно, которое продолжили движение из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

российские войска готовят новые удары по Украине в преддверии и после Пасхи. Нацполиция усиливает безопасность на Пасху, будут патрулировать возле храмов и проводить осмотр вещей.

Прекращение огня в Украине нереалистично, заявил постпред россии в ООН18.04.25, 00:44 • 1672 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Организация Объединенных Наций
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
Украина
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