У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

Жодного ворожого корабля не зафіксовано у Чорному та Азовському морях. Натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляють Військово-Морські Сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Зазначається, що станом на 06:00 18.04.2025 у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не зафіксовані. В акваторії Середземного моря чергують ракетоносії з "Калібрами" на борту.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет