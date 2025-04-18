У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі
Київ • УНН
В акваторіях Чорного та Азовського морів станом на 18 квітня 2025 року не зафіксовано жодного ворожого корабля. В Середземному морі чергують три російські ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр".
Жодного ворожого корабля не зафіксовано у Чорному та Азовському морях. Натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляють Військово-Морські Сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на 06:00 18.04.2025 у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не зафіксовані. В акваторії Середземного моря чергують ракетоносії з "Калібрами" на борту.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 1 судно, яке продовжили рух з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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