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Припинення вогню в Україні нереалістичне, заявив постпред росії в ООН

Київ • УНН

 • 2290 перегляди

росія стверджує, що Україна порушує перемир'я, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Небензя наголосив, що за таких обставин говорити про припинення вогню неможливо.

Припинення вогню в Україні нереалістичне, заявив постпред росії в ООН

На даному етапі говорити про припинення вогню в Україні нереалістично. Про це заявив постійний представник росії в ООН Василь Небензя під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За його словами, припиненню вогню перешкоджає порушення Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною. За нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто нереалістично на цьому етапі

- пояснив Небензя.

Раніше ми повідомляли, що експерти МАГАТЕ майже щодня фіксують вибухи та постріли біля ЗАЕС. Також повідомляється про виявлення безпілотників поблизу Південноукраїнської АЕС.

Нагадаємо

16 квітня речник МЗС України заявив, що росія вже понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я, пошкоджуючи об'єкти енергетики. За 22 дні перемир'я росія вбила 72 українців, серед яких 11 дітей.

Україна має намір продовжити домовленості щодо тимчасового припинення вогню, однак ситуація ускладнюється порушеннями з боку росії, що створює серйозні сумніви щодо їх ефективності. 

кремль і надалі звинувачуватиме Україну в порушенні перемир'я: в ISW назвали причину14.04.25, 03:07 • 5129 переглядiв

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