Припинення вогню в Україні нереалістичне, заявив постпред росії в ООН

На даному етапі говорити про припинення вогню в Україні нереалістично. Про це заявив постійний представник росії в ООН Василь Небензя під час брифінгу, передає УНН.

За його словами, припиненню вогню перешкоджає порушення Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною. За нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто нереалістично на цьому етапі